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Квартиры с видом на море в Municipality of Chersonissos, Греция

Chersonisos Municipal Unit
9
Gouves Municipal Unit
5
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$342,576
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Агентство
Grekodom Development
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