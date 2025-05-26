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Квартиры с видом на горы в Municipality of Chersonissos, Греция

Chersonisos Municipal Unit
9
Gouves Municipal Unit
5
Квартира Удалить
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже: Квартира 59 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €279,000Площадь: 59…
$291,204
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Предлагается к продаже: Квартира 37 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €169,000Площадь: 37…
$176,393
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Chersonissos

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Chersonissos, Греция

с видом на море
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