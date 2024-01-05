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Квартиры в Лимин-Херсонису, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни
Херсониссос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 125 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€280,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с бассейном в Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни с бассейном
Херсониссос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу квартира площадью 104 кв.м. на первом этаже в Херсониссосе, Крит. На…
€240,350
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город в Херсониссос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город
Херсониссос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
€165,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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