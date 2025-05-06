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Виллы с видом на горы в Municipality of Chania, Греция

Ханья
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8 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Даратсос, Греция
Вилла 8 комнат
Даратсос, Греция
Число комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,00 млн
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Вилла 10 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Галатас, Греция
Вилла 9 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$938,520
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Вилла 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Вилла 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
$596,391
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Вилла 8 комнат в Галатас, Греция
Вилла 8 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$1,88 млн
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Вилла 4 комнаты в Коракиес, Греция
Вилла 4 комнаты
Коракиес, Греция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается вилла 160 кв.м. с бассейном и панорамным видомОткройте для себя эту уникальную вил…
$466,227
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 кла…
$949,917
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Вилла 4 комнаты в Арони, Греция
Вилла 4 комнаты
Арони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продажа бизнеса в Акротири, Ханья. На участке 500 кв.м. Продаются 2 виллы общей площадью 200…
$1,11 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Chania, Греция

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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