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Виллы с гаражом в Municipality of Chania, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Вилла 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
$596,391
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Параметры недвижимости в Municipality of Chania, Греция

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с видом на море
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