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Дома с бассейном в Municipality of Chania, Греция

Ханья
14
6 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Даратсос, Греция
Вилла 8 комнат
Даратсос, Греция
Число комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,00 млн
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Вилла 10 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Галатас, Греция
Вилла 9 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$938,520
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Галатас, Греция
Вилла 8 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$1,88 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Коракиес, Греция
Вилла 4 комнаты
Коракиес, Греция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается вилла 160 кв.м. с бассейном и панорамным видомОткройте для себя эту уникальную вил…
$466,227
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Stavros, Греция
Вилла 1 комната
Stavros, Греция
Число комнат 1
Площадь 465 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла 465 кв. с высоким стандартом качества строительства, расположенная…
$7,26 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Chania

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Параметры недвижимости в Municipality of Chania, Греция

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