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Дома с гаражом в Municipality of Chania, Греция

Ханья
14
2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Вилла 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
$596,391
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Дом 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Дом 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Три дома, построенные из цельного камня (отличается особой прочностью и красивым оттенком), …
$271,087
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Типы недвижимости в Municipality of Chania

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Chania, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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