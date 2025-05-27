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Таунхаусы в Vrachasi Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж -2/4
🌟 Изысканный 4-этажный таунхаус с частным бассейном и панорамным видом на северо-западе Ласи…
$625,876
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Vrachasi Municipal Unit, Греция

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