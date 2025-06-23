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Квартиры с бассейном в Thermi Municipality, Греция

Thermi
369
Кардия
8
Neo Rysio
6
Trilofos
5
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Квартира 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$345,644
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Агентство
Grekodom Development
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