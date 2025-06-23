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Квартиры с видом на море в Thermi Municipality, Греция

Thermi
369
Кардия
8
Neo Rysio
6
Trilofos
5
Квартира Удалить
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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$276,515
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Квартира 4 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$299,558
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Квартира 3 комнаты в Neo Rysio, Греция
Квартира 3 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 223 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$829,545
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$276,515
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$403,251
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$276,515
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$399,794
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 115 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$351,404
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Квартира 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Квартира 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$345,644
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Кардия, Греция
Квартира 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$299,558
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в Thermi Municipality

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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