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Дома с садом в Paggaio Municipality, Греция

Неа-Перамос
30
Элефтеруполис
3
1 объект найдено
Дом 2 спальни в Элефтеруполис, Греция
Дом 2 спальни
Элефтеруполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11399 - Дом для продажи в Eleftheroupoli Chrisokastro за 280 000 евро. …
$293,025
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Параметры недвижимости в Paggaio Municipality, Греция

с гаражом
с видом на горы
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