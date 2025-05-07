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Коттеджи в Paggaio Municipality, Греция

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12 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Орфани, Греция
Коттедж 5 комнат
Орфани, Греция
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 4
Продается 0-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Кавалы. Продается: Дом 270 кв.м. в…
$188,361
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Коттедж 3 комнаты в Антифилиппи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Антифилиппи, Греция
Число комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 359 кв.м в пригороде Кавалы. Продается частный дом в Ан…
$96,713
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Коттедж 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$239,680
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Коттедж 4 комнаты в Paggaio Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть солнечные ба…
$398,385
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Коттедж 5 комнат в Кариани, Греция
Коттедж 5 комнат
Кариани, Греция
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть солнечные б…
$376,524
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Коттедж 3 комнаты в Agios Andreas, Греция
Коттедж 3 комнаты
Agios Andreas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из одно…
$194,477
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Коттедж 4 комнаты в Кариани, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 3 спаль…
$223,510
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Коттедж 4 комнаты в Кариани, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 4
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. У о…
$198,839
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Коттедж 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Из …
$162,210
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Коттедж 3 комнаты в Paggaio Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спальной…
$294,868
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Коттедж 4 комнаты в Кариани, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 4
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. У о…
$219,769
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Коттедж 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 65 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Кот…
$162,210
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Параметры недвижимости в Paggaio Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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