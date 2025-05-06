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Дома с бассейном в Paggaio Municipality, Греция

Неа-Перамос
30
Элефтеруполис
3
3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$346,440
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается великолепный вид н…
$5,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Вилла 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Площадь 613 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 613 кв.м в пригороде Кавалы. Вилла имеет угловое располож…
$1,94 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Типы недвижимости в Paggaio Municipality

виллы
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Параметры недвижимости в Paggaio Municipality, Греция

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