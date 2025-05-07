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Таунхаусы с видом на море в Oreokastro Municipality, Греция

Oraiokastro Municipal Unit
7
Mygdonia Municipal Unit
4
Меллисохори (бывш.Балджа)
4
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$247,039
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Oreokastro Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Oreokastro Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй э…
$307,904
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Oreokastro Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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