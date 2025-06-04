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Виллы с видом на море в Lefkada Municipality, Греция

Municipal Unit of Lefkada
3
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Lefkada Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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