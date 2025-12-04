Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Lefkada Municipality, Греция

3 объекта найдено
Вилла 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 656 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 656 кв.м на Ионнических островах. Вилла имеет угловое расположение.…
Цена по запросу
Вилла 1 комната в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 167 м²
Продается вилла площадью 167 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается великолепный…
$2,17 млн
Вилла 5 комнат в Lefkada Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Lefkada Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Ионических островах. Подвал состоит из одной …
$2,43 млн
