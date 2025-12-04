Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Lefkada Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Lefkada Municipality, Греция

Municipal Unit of Lefkada
8
1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Agios Petros, Греция
Вилла 9 комнат
Agios Petros, Греция
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
Монотажный дом на продажу, этаж: Цокольный, 1-й (2 уровня), в районе: Святой Петер - Лефкада…
$582,630
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Lefkada Municipality

виллы

Параметры недвижимости в Lefkada Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти