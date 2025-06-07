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Квартиры в Karystos Municipality, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Неа Стира, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Стира, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
$260,936
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Каристос, Греция
Квартира 1 спальня
Каристос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объ…
$372,221
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Квартира 4 комнаты в Каристос, Греция
Квартира 4 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объ…
$341,304
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Неа Стира, Греция
Квартира 2 спальни
Неа Стира, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
$284,573
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