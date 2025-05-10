Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Dion - Olympos Municipality
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Dion Olympos Municipality, Греция

Лептокарья
7
Литохоро
3
Таунхаус Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхаус…
$180,008
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхаус…
$180,008
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 7 комнат в Лептокарья, Греция
Таунхаус 7 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$350,616
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Plaka Litochorou, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$111,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Скотина, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$250,498
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Неос Пантелеймонас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
$97,068
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Литохоро, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$146,124
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$120,030
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Палайос Пантелеймонас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Палайос Пантелеймонас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$344,435
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Dion Olympos Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти