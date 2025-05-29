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Таунхаусы с видом на горы в Delphi Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус 1 комната
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
$3,39 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Hrisso, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Hrisso, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$266,155
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Delphi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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