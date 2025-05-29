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Квартиры с видом на море в Delphi Municipality, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Hrisso, Греция
Квартира 4 комнаты
Hrisso, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
$339,217
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Delphi Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
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