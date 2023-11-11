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Квартиры в Муниципалитет Дельфи, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Hrisso, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Hrisso, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
€325,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Дельфи, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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