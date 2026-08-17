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Квартиры в Delphi Municipality, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Дельфы, Греция
Квартира 3 спальни
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
$383,730
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Delphi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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