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Виллы с видом на горы в Municipality of Chalkida, Греция

Municipal Unit of Anthidon
14
Municipal Unit of Avlis
11
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalkida, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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