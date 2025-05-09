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Коттеджи с видом на горы в Aristotle Municipality, Греция

Иерисос
5
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11 объектов найдено
Коттедж 8 комнат в Стратоники, Греция
Коттедж 8 комнат
Стратоники, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Второй…
$277,701
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Коттедж 2 комнаты в Aristotle Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Aristotle Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$322,556
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Коттедж 2 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 2 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$250,498
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Неа Рода, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа Рода, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$417,497
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Коттедж 5 комнат в Уранополис, Греция
Коттедж 5 комнат
Уранополис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$1,04 млн
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Коттедж 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
$521,872
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Коттедж 5 комнат в Неа Рода, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа Рода, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$344,435
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Коттедж 10 комнат в Неохори, Греция
Коттедж 10 комнат
Неохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 530 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$396,622
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Коттедж 3 комнаты в Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Коттедж 3 комнаты
Амолиани/Амулиани/Амульяни/Аммулияни, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Иерисос, Греция
Коттедж 6 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
$469,684
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Коттедж 16 комнат в Иерисос, Греция
Коттедж 16 комнат
Иерисос, Греция
Число комнат 16
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
$525,248
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Параметры недвижимости в Aristotle Municipality, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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