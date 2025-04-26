Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Корфу
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Корфу, Греция

виллы
10
коттеджи
20
таунхаусы
6
6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
$615,270
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 8 комнат
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$874,626
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$3,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти