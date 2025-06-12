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Коттеджи с видом на море в Корфу, Греция

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8 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
$685,266
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$365,475
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$685,266
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$2,17 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$1,03 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$605,319
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 318 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$639,582
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 6 комнат
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из го…
$1,11 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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