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Коттеджи с видом на горы в Корфу, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$1,03 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$605,319
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Гувья, Греция
Коттедж 1 комната
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу продаётся вилла 310 кв.м. Вилла находится на возвышенности с красивым панор…
$1,09 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,09 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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