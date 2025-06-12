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Коттеджи с бассейном в Корфу, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
$685,266
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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