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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Керкира, Греция

Корфу
34
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
43
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Барбати/Мпармпати, Греция
Квартира 4 комнаты
Барбати/Мпармпати, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$177,261
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на четвертом этаж…
$420,492
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в периферийной единице Керкира

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на море
Недорогая
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