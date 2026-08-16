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Квартиры в периферийной единице Керкира, Греция

;
Корфу
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
32
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
8
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40 объектов найдено
Квартира в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$110,568
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Квартира в Гимари, Греция
Квартира
Гимари, Греция
Площадь 133 м²
Продается квартира площадью 133 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на четвертом эта…
$896,685
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Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$596,258
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Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$655,293
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Квартира 3 спальни в Гимари, Греция
Квартира 3 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Продается квартира площадью 123 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$342,406
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Квартира 3 спальни в Агия - Елени, Греция
Квартира 3 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Продается квартира площадью 154 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
$389,634
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$421,513
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Квартира 3 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и…
$667,100
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Квартира в Синарадес, Греция
Квартира
Синарадес, Греция
Площадь 25 м²
Продается квартира площадью 25 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$91,405
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$495,898
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Квартира 2 спальни в Агия - Елени, Греция
Квартира 2 спальни
Агия - Елени, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на 2 уровнях. Пе…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$277,467
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Квартира 2 спальни в Гимари, Греция
Квартира 2 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Продается квартира площадью 59 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$407,344
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Квартира в Синарадес, Греция
Квартира
Синарадес, Греция
Площадь 25 м²
Продается квартира площадью 25 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$91,405
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Продается квартира площадью 61 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$301,081
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$519,512
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Квартира 1 спальня в Ано Гароуна, Греция
Квартира 1 спальня
Ано Гароуна, Греция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Продается двухкомнатная квартира площадью 37 кв.м в курортном поселке Мораитика на юго-вос…
$112,033
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Квартира 1 спальня в Гимари, Греция
Квартира 1 спальня
Гимари, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$306,984
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Квартира 2 спальни в Ипсос, Греция
Квартира 2 спальни
Ипсос, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Квартира распо…
$129,878
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Квартира 2 спальни в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$430,959
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Квартира в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. У объекта есть кондиционер, отоплени…
$454,573
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Квартира в Гимари, Греция
Квартира
Гимари, Греция
Площадь 26 м²
Продается квартира площадью 26 кв.м на острове Корфу. Квартира имеет угловое расположение. И…
$213,503
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$242,045
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Квартира в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$267,922
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Квартира в Синарадес, Греция
Квартира
Синарадес, Греция
Площадь 25 м²
Продается квартира площадью 25 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$79,980
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Квартира 2 спальни в Гимари, Греция
Квартира 2 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
$248,125
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Квартира 1 спальня в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Продается квартира площадью 47 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$230,238
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Квартира 3 спальни в Контокали, Греция
Квартира 3 спальни
Контокали, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
$383,730
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Квартира 2 спальни в Гимари, Греция
Квартира 2 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается квартира на первом этаже площадью 50 кв.м. в историческом центре Корфу. Квар…
$287,141
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Квартира 2 спальни в Гимари, Греция
Квартира 2 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$306,984
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Типы недвижимости в периферийной единице Керкира

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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