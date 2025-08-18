Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Pallini Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
84
отели
55
Инвестиционная Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Инвестиционная в Палиури, Греция
Инвестиционная
Палиури, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Отдельный дом для продажи в отличном месте недалеко от лучших пляжей Кассандра недалеко от П…
$436,859
Оставить заявку
Инвестиционная в Полихроно, Греция
Инвестиционная
Полихроно, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
ОТЛИЧНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!  Комплекс апартаментов в Полихороно на 3 этажах с 390 м² жилой площади…
$488,009
Оставить заявку
Инвестиционная в Полихроно, Греция
Инвестиционная
Полихроно, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Стремясь сделать инвестиции, это отличная возможность инвестировать в эти 5 домов (240 М жил…
$1,07 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Ханиотис, Греция
Инвестиционная
Ханиотис, Греция
Две квартиры на продажу в процветающем городе Ханиоти с видом на море и природной средой.  О…
$345,058
Оставить заявку
Инвестиционная в Палиури, Греция
Инвестиционная
Палиури, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Хотите сделать инвестиции? Это прекрасная возможность инвестировать в эти 5 роскошных домов …
$2,39 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Ханиотис, Греция
Инвестиционная
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Building of rental apartments for sale in pristine condition, with 250 sq m of rental area. …
$763,229
Оставить заявку
Инвестиционная в Неа-Скиони, Греция
Инвестиционная
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Недвижимость представляет собой потрясающее здание в популярном месте, которое предлагает сп…
$1,31 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 440 м² в Пефкохори, Греция
Инвестиционная 440 м²
Пефкохори, Греция
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Investment property in the tourist town of Pefkohori with a great location with traffic flow…
$860,452
Оставить заявку
Инвестиционная в Пефкохори, Греция
Инвестиционная
Пефкохори, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продаются апартаменты для аренды по индивидуальному заказу в популярном приморском городе Пе…
$619,863
Оставить заявку
Инвестиционная в Полихроно, Греция
Инвестиционная
Полихроно, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Отличная непристойность в процветающем городе Полихроно с этими 6 квартирами + 2 магазина на…
$862,149
Оставить заявку
Инвестиционная 850 м² в Неа-Скиони, Греция
Инвестиционная 850 м²
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 12000 кв.…
$6,54 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Ханиотис, Греция
Инвестиционная
Ханиотис, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Магазин для продажи в отличном месте в городе Ханиоти Халкидики с отличным доходом от аренды…
$237,489
Оставить заявку
Realting.com
Перейти