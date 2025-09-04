Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Ханья
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в периферийной единице Ханья, Греция

Municipality of Chania
24
Ханья
24
Municipality of Platanias
15
Municipality of Apokoronas
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Квартира 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Ханья

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти