Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Chalcedon

Земельные участки в Chalcedon, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в мост, Греция
Земельные участки 1 комната
мост, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 605 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведен…
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Anchialos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся земельный участок площадью 2183 кв.м в пригороде города Салоник. Возможная площадь…
€1,05 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Anchialos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Anchialos, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок площадью 6000 кв.м в пригороде Салоник. На учас…
€380,000
Realting.com
Перейти