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Квартиры с видом на горы в периферии Центральной Греция, Греция

Municipality of Chalkida
8
Халкис
3
Nea Artaki Municipal Unit
3
Квартира Удалить
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7 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Лимни, Греция
Квартира 5 комнат
Лимни, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
$138,818
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Квартира 3 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
$89,355
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Hrisso, Греция
Квартира 4 комнаты
Hrisso, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
$339,217
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Dorida Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
$140,905
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$166,999
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Lamia Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Lamia Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Т…
$83,499
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Livadia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Livadia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
$166,999
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферии Центральной Греция

двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Центральной Греция, Греция

с видом на море
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