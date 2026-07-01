Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Вид на море

Многоуровневые квартиры у моря в Аттике, Греция

;
Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 3/6
Просторный мезонет с видом на море | Афинская Ривьера | Golden Visa Современный двухуровн…
$913,315
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти