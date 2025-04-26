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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Арголида, Греция

Municipality of Ermionida
14
Municipal Unit of Kranidi
10
Municipality of Nafplio
4
Municipal Unit of Ermioni
4
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6 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
$839,720
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$321,583
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 1
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный коттедж 272 кв.м в местечке Левкакія, рядом с городом На…
$134,106
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,05 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$370,529
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$452,608
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в периферийной единице Арголида, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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