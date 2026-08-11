Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Анатоли
  4. Жилая

Жилье в Анатоли, Греция

;
3 объекта найдено
Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$330,598
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Анатоли, Греция
Таунхаус
Анатоли, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подвал состо…
$336,502
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Анатоли, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Анатоли, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти