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49 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Увы, Греция
4
110 м²
7
Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция Новый…
€618,000
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Квартира 3 спальни
Увы, Греция
4
1
172 м²
4/1
Продается дуплекс площадью 172 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
€290,000
1
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни
Увы, Греция
3
1
75 м²
4/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€265,000
1
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни
Увы, Греция
3
1
65 м²
2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€250,000
1
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с бассейном
Увы, Греция
4
2
371 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€950,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с террасой
Увы, Греция
3
68 м²
5
Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция Предлагаются апарта…
€310,000
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Квартира 2 спальни с видом на город
Увы, Греция
3
2
91 м²
2/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€315,000
1
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Увы, Греция
3
2
137 м²
Nea Smyrni south of Athens Ag. Paraskevi area, floor apartment of 137 sq.m. airy mezzanine o…
€270,000
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Квартира 2 спальни с бассейном
Увы, Греция
3
2
105 м²
3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€430,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город
Увы, Греция
4
2
98 м²
1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€275,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 спальни
Увы, Греция
5
2
180 м²
1/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€780,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Увы, Греция
4
1
97 м²
3/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€325,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Увы, Греция
5
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€575,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Увы, Греция
3
1
118 м²
Ilioupoli south of Athens in Astinomika area, apartment of 118 sq.m. 4th floor penthouse bri…
€500,000
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Квартира 2 спальни с furnishings
Увы, Греция
3
1
69 м²
2/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€270,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
3
2
79 м²
1/1
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€310,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Увы, Греция
4
1
120 м²
4/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€550,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Увы, Греция
2
1
100 м²
Ilioupoli south of Athens Astinomika - Panorama in an excellent 3-apartment building with ga…
€350,000
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Квартира 2 комнаты с furnishings
Увы, Греция
2
54 м²
1/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€215,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Увы, Греция
6
255 м²
1
Продается дуплекс площадью 255 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
€1,60 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Дом 2 спальни
Увы, Греция
4
2
88 м²
Квартира с видом на море на продажу в районе Alimos. Район Alimos — красивый южный район вд…
€280,000
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Увы, Греция
3
139 м²
1
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Цена по запросу
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Увы, Греция
1
240 м²
1
Продается квартира площадью 240 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€600,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Увы, Греция
3
1
138 м²
Alimos Kalamaki south of Athens, apartment of 138 sq.m. 1st floor, luxurious in a very prese…
€350,000
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Квартира 1 комната с furnishings
Увы, Греция
1
820 м²
1
Продается квартира площадью 820 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€2,10 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Дом 4 комнаты
Увы, Греция
4
3
170 м²
Продается здание 1980 года постройки. Здание состоит из подвала в 170 кв.м с отдельным входо…
€500,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с AirConditioning, с Balcony tents
Увы, Греция
1
1
50 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens South: Alimos - Kalamaki 50 Sq.m., 2 Bedrooms, …
€130,000
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Квартира 3 спальни с furnishings
Увы, Греция
4
2
143 м²
1
Продается дуплекс площадью 143 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
€980,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
4
1
112 м²
4/1
Продается квартира площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€445,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Увы, Греция
4
1
108 м²
5/1
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€455,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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