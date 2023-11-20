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Дома в Увы, Греция

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таунхаусы
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12 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с бассейном в Увы, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€950,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Увы, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€575,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Дом 2 спальни в Увы, Греция
Дом 2 спальни
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Квартира с видом на море на продажу в районе Alimos. Район Alimos — красивый южный район вд…
€280,000
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Дом 4 комнаты в Увы, Греция
Дом 4 комнаты
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается здание 1980 года постройки. Здание состоит из подвала в 170 кв.м с отдельным входо…
€500,000
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Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Увы, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с furnishings в Увы, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€135,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Увы, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Увы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 153 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€410,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings в Увы, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. Пе…
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Увы, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€840,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Увы, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€650,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Увы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 348 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 348 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€2,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Увы, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из…
€415,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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