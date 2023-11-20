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Квартиры в Увы, Греция

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37 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Увы, Греция
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 7
Новые квартиры и дуплексы в жилом комплексе с паркингом, Палео Фалиро, Аттика, Греция Новый…
€618,000
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Квартира 3 спальни в Увы, Греция
Квартира 3 спальни
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
Этаж 4/1
Продается дуплекс площадью 172 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни в Увы, Греция
Квартира 2 спальни
Увы, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€265,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни в Увы, Греция
Квартира 2 спальни
Увы, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с террасой в Увы, Греция
Квартира 2 спальни с террасой
Увы, Греция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция Предлагаются апарта…
€310,000
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Квартира 2 спальни с видом на город в Увы, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€315,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Увы, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Увы, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Nea Smyrni south of Athens Ag. Paraskevi area, floor apartment of 137 sq.m. airy mezzanine o…
€270,000
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Квартира 2 спальни с бассейном в Увы, Греция
Квартира 2 спальни с бассейном
Увы, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€430,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на город в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 98 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€275,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 спальни в Увы, Греция
Квартира 4 спальни
Увы, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€780,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€325,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Увы, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Увы, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Ilioupoli south of Athens in Astinomika area, apartment of 118 sq.m. 4th floor penthouse bri…
€500,000
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Квартира 2 спальни с furnishings в Увы, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Увы, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€310,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€550,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Увы, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Увы, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Ilioupoli south of Athens Astinomika - Panorama in an excellent 3-apartment building with ga…
€350,000
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Квартира 2 комнаты с furnishings в Увы, Греция
Квартира 2 комнаты с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 54 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€215,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Увы, Греция
Квартира 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Увы, Греция
Комнаты 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 255 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
€1,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Увы, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Увы, Греция
Комнаты 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 139 кв.м в центральной Греции. Дуплекс расположен на 0 уровнях. И…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Увы, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 240 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€600,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Увы, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Увы, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Alimos Kalamaki south of Athens, apartment of 138 sq.m. 1st floor, luxurious in a very prese…
€350,000
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Квартира 1 комната с furnishings в Увы, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 1
Площадь 820 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 820 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
€2,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с лифтом, с AirConditioning, с Balcony tents в Увы, Греция
Квартира 1 спальня с лифтом, с AirConditioning, с Balcony tents
Увы, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Alimos - Kalamaki 50 Sq.m., 2 Bedrooms, …
€130,000
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Квартира 3 спальни с furnishings в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 143 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
€980,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 112 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€445,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€455,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings в Увы, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€310,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с Spalni в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Увы, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Property Code: 1359 - FOR SALE 3 Bedrooms, Side to side Apartment of total surface 190 sq.…
€650,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Увы, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Увы, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Код: 1150 - Agios Dimitriou ПРОДАЕТСЯ Одноэтажная квартира площадью 75 кв.м. На 1 этаже. Сос…
€95,000
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Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings в Увы, Греция
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€750,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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