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Магазины в Баден-Вюртемберг, Германия

коммерческая недвижимость
14
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2 объекта найдено
Магазин в Пфорцхайм, Германия
Магазин
Пфорцхайм, Германия
Площадь 1 100 м²
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
€3,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Магазин в Wolfschlugen, Германия
Магазин
Wolfschlugen, Германия
Площадь 1 100 м²
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
€4,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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