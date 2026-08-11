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Инвестиционная недвижимость в Берлине, Германия

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Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная 85 м² в Берлин, Германия
Инвестиционная 85 м²
Берлин, Германия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
$993,460
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 400 м² в Берлин, Германия
Инвестиционная 400 м²
Берлин, Германия
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
$4,61 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 400 м² в Берлин, Германия
Инвестиционная 400 м²
Берлин, Германия
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
$4,65 млн
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TekceTekce
Инвестиционная 85 м² в Берлин, Германия
Инвестиционная 85 м²
Берлин, Германия
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
$1,00 млн
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