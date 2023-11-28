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Инвестиционная недвижимость в Берлин, Германия

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3 объекта найдено
Инвестиционная 4 комнаты в Берлин, Германия
Инвестиционная 4 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение на 1 этаже жилого дома, сданное в долгосрочную аренду (фитнес-студия …
€4,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Инвестиционная 3 комнаты в Берлин, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Количество этажей 7
Пакет из 3 квартир в новостройке в районе Берлин-Митте для сдачи в аренду. Оборудов…
€862,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
+491729534807 info@estate-service24.de
Инвестиционная в Берлин, Германия
Инвестиционная
Берлин, Германия
Площадь 8 000 м²
Германия г.Берлин   Инвестпроект в Берлине   Предложение для…
€35,00 млн
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