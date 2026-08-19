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Инвестиционная недвижимость в Мюнхене, Германия

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Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная 121 м² в Мюнхен, Германия
Инвестиционная 121 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
$1,88 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 90 м² в Мюнхен, Германия
Инвестиционная 90 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
$1,56 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 90 м² в Мюнхен, Германия
Инвестиционная 90 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Пакет квартир а новом проекте в Мюнхене, готовые к сдаче в аренду: 3 квартиры (однокомнатные…
$1,57 млн
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Инвестиционная 121 м² в Мюнхен, Германия
Инвестиционная 121 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 121 м²
Количество этажей 5
Квартиры в новостройке Мюнхена в тихом, спокойном районе: апартаменты площадью от 40 до 70 к…
$1,90 млн
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