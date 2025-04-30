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Многоуровневые квартиры с видом на горы в Тбилиси, Грузия

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$122,640
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

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