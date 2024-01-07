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Отели в Степанцминда, Грузия

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1 объект найдено
Hotel Suatis for sale in kazbegi в Степанцминда, Грузия
Hotel Suatis for sale in kazbegi
Степанцминда, Грузия
Число комнат 40
Площадь 10 000 м²
Количество этажей 4
Курорт Suatis в Язбеги предлагает 40 комфортабельных номеров, оснащенных экологически чистым…
€5,48 млн
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