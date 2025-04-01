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Дома в Самегрело и Верхняя Сванетия, Грузия

3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Цаленджиха, Грузия
Вилла 5 комнат
Цаленджиха, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Виллы премиум-класса с панорамным видом, комфортными условиями проживания на побережье Черно…
$446,175
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Дом 8 спален в Сенаки, Грузия
Дом 8 спален
Сенаки, Грузия
Количество спален 8
Площадь 354 м²
Количество этажей 3
Сенаки, ул. Тамар 26, продается трехэтажный частный дом площадью 354 кв.м. с собственным зем…
$49,200
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Дом 6 комнат в Поти, Грузия
Дом 6 комнат
Поти, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаётся уникальный дом в самом центре тихого, уютного городка Поти на побережье Черного мо…
$120,000
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Параметры недвижимости в Самегрело и Верхняя Сванетия, Грузия

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