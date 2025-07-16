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Долгосрочная аренда складов в Грузии

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2 объекта найдено
Коммерческий бизнес объект в Батуми, Грузия
Коммерческий бизнес объект
Батуми, Грузия
Площадь 800 м²
Сдается коммерческий бизнес объект (складские помещения, 2 офиса, производственные помещения…
$1,700
в месяц
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Частный продавец
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Русский
Склад 2 600 м² в Мухрани, Грузия
Склад 2 600 м²
Мухрани, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 4
$15,267
в месяц
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