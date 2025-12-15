Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Озургети, Грузия

2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Озургети, Грузия
Дом 9 комнат
Озургети, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
На первом этаже: 3 комнаты, кухня и ванная комната. На втором — 6 комнат. В доме есть дейст…
$50,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Озургети, Грузия
Дом 6 комнат
Озургети, Грузия
Число комнат 6
Площадь 883 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом площадью 318 кв.м в Озургети, на улице Чохатаури, дом №4. Площадь земе…
$33,000
Оставить заявку
