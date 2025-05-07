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Жильё в Озургети, Грузия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Озургети, Грузия
Дом 6 комнат
Озургети, Грузия
Число комнат 6
Площадь 883 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом площадью 318 кв.м в Озургети, на улице Чохатаури, дом №4. Площадь земе…
$33,000
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