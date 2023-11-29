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Дома в Мцхетский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Сагурамо, Грузия
Дом 4 спальни
Сагурамо, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
336 sq.m. private house for sale in Saguramo, Ilias Ubani, located on 1900 sq.m. land, 5 roo…
€318,005
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Параметры недвижимости в Мцхетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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